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19:56, 14 февраля 2024Культура

Советник главы ДНР отказался верить в искренность посетившего Горловку Киркорова

Советник главы ДНР Гагин не поверил в искренность посетившего Горловку Киркорова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин признался в том, что не верит в искренность эстрадного певца Филиппа Киркорова, который ранее посетил Горловку и выступил перед ранеными бойцами. Его слова приводит РИА Новости.

Гагин отметил, что, если бы желание исполнителя приехать в ДНР «шло от сердца», он бы сделал это намного раньше, как другие представители шоу-бизнеса, которые понимают важность и значимость специальной военной операции на Украине (СВО) для Родины и искренне хотят морально поддержать ребят на передовой».

«Понятно, что этот приезд — вынужденная мера для "отмены отмены", и крайне сомнительно, что случилось искреннее осознание», — подчеркнул советник главы ДНР.

Ранее народный артист России Юрий Назаров раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в зону СВО.

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      Анастасия Астахова
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