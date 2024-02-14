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16:17, 14 февраля 2024Культура

Юрий Назаров раскритиковал поездку Киркорова в зону СВО

Актер Юрий Назаров назвал поездку Киркорова в зону СВО частью пиара
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Народный артист России Юрий Назаров раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в зону специальной военной операции (СВО). Свою позицию он выразил в беседе с aif.ru.

Назаров назвал поступок исполнителя частью пиара. «Столько телевидения с собой притащить! Ну дорогой ты мой Филипп Бедросович, разве так делают люди, которые поступок совершают от чистого сердца?! А он и тут хочет популярности заработать», — заявил актер.

Он также отметил, что с финансовыми возможностями артиста он мог помочь «не трем бойцам, а ста тридцати трем». «Я поэтому очень понимаю воинов наших, что им это выступление поперек горла. Военные люди как никто фальшь чувствуют. Здесь они понимают, что Киркоров их использует в качестве стирального порошка, чтобы свою запятнанную репутацию очистить», — заключил он.

Ранее поездку Филиппа Киркорова в зону СВО раскритиковала актриса и телеведущая Яна Поплавская.

О приезде артиста в зону СВО стало известно 13 февраля. Киркоров посетил госпиталь в городе Горловка и пообщался с ранеными бойцами.

До этого сообщалось, что Киркоров вернется на телеэкраны после участия в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

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      Варвара Кошечкина
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