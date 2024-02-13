Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в зону СВО

Поплавская заявила, что Киркоров посетил зону СВО из-за «разнарядки сверху»

Актриса и телеведущая Яна Поплавская раскритиковала поездку певца Филиппа Киркорова в зону специальной военной операции (СВО). Свою позицию она выразила в личном Telegram-канале.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что Киркоров посетил госпиталь в Горловке вынужденно и под давлением после того, как его «отменили». «Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны. Кулек с конфетами и две песни дрожащим голосом — не искупление за все, что вытворил "голый король"», — возмутилась Поплавская.

Актриса подчеркнула, что певец не должен возвращаться на телеэкраны, давать концерты и посещать светские мероприятия. Поплавская также заявила, что Киркоров поехал в зону СВО по «разнарядке сверху». «Стыдно и мерзко, если честно, коллеги. А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто все это провернул», — заключила она.

О приезде Киркорова в зону СВО стало известно ранее 13 февраля. Артист посетил госпиталь в городе Горловка и пообщался с ранеными бойцами.

До этого сообщалось, что Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после участия в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.