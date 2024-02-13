Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:29, 13 февраля 2024Культура

Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в зону СВО

Поплавская заявила, что Киркоров посетил зону СВО из-за «разнарядки сверху»
Яна Поплавская

Яна Поплавская. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Актриса и телеведущая Яна Поплавская раскритиковала поездку певца Филиппа Киркорова в зону специальной военной операции (СВО). Свою позицию она выразила в личном Telegram-канале.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что Киркоров посетил госпиталь в Горловке вынужденно и под давлением после того, как его «отменили». «Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны. Кулек с конфетами и две песни дрожащим голосом — не искупление за все, что вытворил "голый король"», — возмутилась Поплавская.

Актриса подчеркнула, что певец не должен возвращаться на телеэкраны, давать концерты и посещать светские мероприятия. Поплавская также заявила, что Киркоров поехал в зону СВО по «разнарядке сверху». «Стыдно и мерзко, если честно, коллеги. А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто все это провернул», — заключила она.

О приезде Киркорова в зону СВО стало известно ранее 13 февраля. Артист посетил госпиталь в городе Горловка и пообщался с ранеными бойцами.

До этого сообщалось, что Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после участия в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      Комплексы «Бал» с берега Финского залива нанесли «удар» по противнику

      Планы европейской страны отказаться от российского газа оценили

      Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

      Реакция российского чиновника на задержание во время заседания попала на видео

      Ключевой ставке ЦБ предрекли стабильность

      Путин поручил ввести льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

      В России мужчине дали восемь лет колонии за финансирование терроризма

      Названа весомая причина закрывать крышку унитаза при смывании

      Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше