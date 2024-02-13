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14:26, 13 февраля 2024Культура

Главврач больницы в ДНР раскрыла подробности приезда Киркорова

Главврач больницы в Горловке заявила, что не знала о приезде Киркорова

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Главврач больницы в городе Горловка Донецкой народной республики (ДНР) Нелля Якуненко раскрыла подробности о приезде в госпиталь певца Филиппа Киркорова. Ее слова приводит Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По словам Якуненко, в больнице не знали о визите Киркорова. Главврач отметила, что певец вел себя «очень корректно и душевно». Киркоров пообщался с ранеными участниками специальной военной операции (СВО), исполнил две песни по их заявкам и пожелал им здоровья.

Якуненко сказала, что артист привез с собой подарки: зарядные устройства, наушники, беспроводные колонки, а также освященные иконки и крестики. Кроме того, Киркоров обещал помочь с протезированием раненым бойцам.

О приезде Киркорова в зону СВО стало известно ранее 13 февраля.

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      Мария Рюрикова
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