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14:06, 4 мая 2025Россия

Путин перечислил минусы своей работы

Путин назвал малое время для общения с близкими одним из минусов своей работы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин назвал постоянные перегрузки и недостаток времени для общения с близкими главными минусами своей работы. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия-1», доступном на платформе «Смотрим».

«Есть свои минусы, связанные с такими бытовыми, конечно, вопросами, загрузкой или даже, можно прямо сказать, перезагрузкой, с тем, что мало времени удается уделять своим близким», — перечислил минусы своей работы глава государства.

При этом Путин отметил, что, несмотря на эти неудобства, в его работе на посту президента есть и вещи, «которые все это компенсируют».

Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину шоколад. Подарок российский президент показал журналисту Павлу Зарубину.

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