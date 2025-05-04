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12:11, 4 мая 2025Россия

Путин показал подаренные Лукашенко шоколадки

Путин показал на своей кухне подаренный Лукашенко шоколад
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину шоколад. Подарок российский глава показал журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале представителя прессы.

На кадрах видно, что на столе на кухне в кремлевской квартире президента стоит большая коробка. «Это подарок Александра Григорьевича [Лукашенко] как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что российский лидер показал кухню и холодильник в своей кремлевской квартире. Так, на столе у Путина можно заметить бананы, мед, соусы, специи и бумажные салфетки.

Кроме того, уточнялось, что в апартаментах Путина есть библиотека, две спальни и «домашняя церквушка». В поле зрения журналистов также попал портрет императора Александра III.

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