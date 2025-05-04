Путин показал подаренные Лукашенко шоколадки

Путин показал на своей кухне подаренный Лукашенко шоколад

Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину шоколад. Подарок российский глава показал журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале представителя прессы.

На кадрах видно, что на столе на кухне в кремлевской квартире президента стоит большая коробка. «Это подарок Александра Григорьевича [Лукашенко] как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что российский лидер показал кухню и холодильник в своей кремлевской квартире. Так, на столе у Путина можно заметить бананы, мед, соусы, специи и бумажные салфетки.

Кроме того, уточнялось, что в апартаментах Путина есть библиотека, две спальни и «домашняя церквушка». В поле зрения журналистов также попал портрет императора Александра III.