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15:49, 2 мая 2025Россия

Путин показал кухню и холодильник в своей кремлевской квартире

Путин показал журналисту Зарубину кухню и холодильник в кремлевской квартире
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Президент России Владимир Путин показал кухню и холодильник в своей кремлевской квартире. Фрагмент из интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» опубликовал в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На кадрах российский лидер достает из холодильника кефир, а из буфета — белые чашки. Также на столе у Путина можно заметить бананы, мед, соусы, специи и бумажные салфетки.

Президент России также рассказал Зарубину о пробуждении без будильника. По его словам, обычно он просыпается сам, но в случаях, когда возникают срочные вопросы, его будят звонком адъютанты.

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