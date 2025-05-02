Путин рассказал о пробуждении без будильника

Путин рассказал, что не заводит будильник и просыпается сам

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, что не заводит будильник и просыпается сам.

«Иногда ребята звонят, если что-то срочное очень — прошу адъютантов позвонить. Но, как правило, сам просыпаюсь», — добавил он.

В прошлом году Путин рассказал школьникам о вреде короткого сна, призвав ребят не следовать его «плохому примеру» и отдыхать по восемь часов в сутки. На встрече президент признался, что перед этим спал только четыре часа.

В 2023 году он также рассказывал, что в основном спит по шесть часов в сутки. Путин добавил, что не бросает заниматься спортом, что помогает ему в работе. Президент отказался озвучивать свой график работы, объяснив это его однообразностью.