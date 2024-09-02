Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 2 сентября 2024Россия

Путин рассказал школьникам о вреде короткого сна

Президент Путин рассказал школьникам в Кызыле о вреде короткого сна

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал школьникам в городе Кызыл в Туве о вреде короткого сна. Глава государства призвал ребят не следовать его «плохому примеру» и отдыхать по восемь часов в сутки, передает Telegram-канал Ria Kremlinpool.

На встрече с ребятами президент признался, что сегодня спал только четыре часа. «Обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь. У тебя много активностей, и поэтому тебе нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме», — заявил Путин, отвечая на вопрос одного из школьников.

Глава государства подчеркнул, что спит мало, так как «не может должным образом организовать свой рабочий день».

2 сентября стало известно, что президент России посетил Туву впервые за 10 лет. В Кызыле он осмотрел школу №20 имени Героев Отечества, а также провел урок для детей «Разговоры о важном».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

      Бывший футболист сборной России рассказал об угрозах после Евро-2020

      В МИД заявили о размещении Данией запрещенных ракет

      В мозге обнаружили новый механизм обучения

      Россиянин расправился с новорожденной дочерью и спрятал ее на веранде

      Уиллем Дефо перевел русскую поговорку на английский

      Мужчина сбежал в соседнюю страну из-за родственников возлюбленной

      МИД России пообещал жесткую реакцию на недружественные шаги Запада

      Путин высказался о темпах наступления России в Донбассе

      Путин рассказал школьникам о вреде короткого сна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше