Путин рассказал школьникам о вреде короткого сна

Президент Путин рассказал школьникам в Кызыле о вреде короткого сна

Президент России Владимир Путин рассказал школьникам в городе Кызыл в Туве о вреде короткого сна. Глава государства призвал ребят не следовать его «плохому примеру» и отдыхать по восемь часов в сутки, передает Telegram-канал Ria Kremlinpool.

На встрече с ребятами президент признался, что сегодня спал только четыре часа. «Обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь. У тебя много активностей, и поэтому тебе нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме», — заявил Путин, отвечая на вопрос одного из школьников.

Глава государства подчеркнул, что спит мало, так как «не может должным образом организовать свой рабочий день».

2 сентября стало известно, что президент России посетил Туву впервые за 10 лет. В Кызыле он осмотрел школу №20 имени Героев Отечества, а также провел урок для детей «Разговоры о важном».