Путин прилетел в Кызыл

Владимир Путин посетил Туву впервые за 10 лет

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу республики Тува Кызыл. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Глава государства посетит регион впервые за 10 лет. Он намерен осмотреть школу №20 имени Героев Отечества, которая откроется в понедельник, 2 сентября. В ней Путин проведет урок «Разговоры о важном».

Помимо этого, президент посетит открытое в 2014 году Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в России с 1991 года буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Путин также встретится с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и проведет совещание, на котором обсудит вопросы развития региона.

Ранее стало известно, что Владимир Путин на этой неделе посетит Восточный экономический форум, на полях которого проведет совещание по развитию Дальнего Востока. Также он посетит Монголию и поучаствует в едином дне голосования.