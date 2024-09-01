Путин на предстоящей неделе проведет совещание по развитию Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Восточный экономический форум, на полях которого проведет совещание по развитию Дальнего Востока. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Также глава государства пообщается со школьниками в ходе открытого урока «Разговор о важном», посетит Монголию и поучаствует в едином дне голосования.

Помимо этого, в графике главы государства в течение ближайшей недели значится поездка еще в один российский регион.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство США, включая действующего президента Джо Байдена, пыталось в 2011 году отговорить президента России Владимира Путина от переизбрания на должность главы государства.