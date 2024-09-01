Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Восточный экономический форум, на полях которого проведет совещание по развитию Дальнего Востока. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Также глава государства пообщается со школьниками в ходе открытого урока «Разговор о важном», посетит Монголию и поучаствует в едином дне голосования.
Помимо этого, в графике главы государства в течение ближайшей недели значится поездка еще в один российский регион.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство США, включая действующего президента Джо Байдена, пыталось в 2011 году отговорить президента России Владимира Путина от переизбрания на должность главы государства.