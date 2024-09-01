В Кремле рассказали о попытках Байдена отговорить Путина от переизбрания

Песков: Байден пытался убедить Путина не переизбираться в 2011 году

Руководство США, включая действующего президента Джо Байдена, пыталось в 2011 году отговорить президента России Владимира Путина от переизбрания на должность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков ответил на вопрос о возможных причинах конфронтации между Путиным и Байденом. Он не стал опровергать, что в 2011 году Вашингтон пытался убедить российского лидера не переизбираться на президентских выборах 2012 года.

«Даже тогда в разговорах с Путиным определенные попытки проявлять такое поведение имели место», — заявил пресс-секретарь президента. По его словам, Байден участвовал в таких попытках как типичный представитель американского истеблишмента.

Ранее Песков оценил перспективы улучшения отношений России и США. Он также отметил, что США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины.