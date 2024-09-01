Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 1 сентября 2024Мир

В Кремле рассказали о попытках Байдена отговорить Путина от переизбрания

Песков: Байден пытался убедить Путина не переизбираться в 2011 году

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Руководство США, включая действующего президента Джо Байдена, пыталось в 2011 году отговорить президента России Владимира Путина от переизбрания на должность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков ответил на вопрос о возможных причинах конфронтации между Путиным и Байденом. Он не стал опровергать, что в 2011 году Вашингтон пытался убедить российского лидера не переизбираться на президентских выборах 2012 года.

«Даже тогда в разговорах с Путиным определенные попытки проявлять такое поведение имели место», — заявил пресс-секретарь президента. По его словам, Байден участвовал в таких попытках как типичный представитель американского истеблишмента.

Ранее Песков оценил перспективы улучшения отношений России и США. Он также отметил, что США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о начале штурма Угледара

      Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

      Серия взрывов прогремела в Белгороде

      Российский тревел-блогер объяснил любовь девушек из Таиланда к белым мужчинам

      Президент Таджикистана рассказал о переделе мира

      Генпродюсер «Матч ТВ» объяснил отказ от трансляции Олимпиады

      Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в заложниках у ХАМАС россиянина

      Ирина Болгар связала смерть матери с ситуацией вокруг Павла Дурова

      Россия изменит ядерную доктрину из-за Запада

      Экс-замглавы Минобороны Иванов попросился под домашний арест и дал одно обещание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше