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13:15, 1 сентября 2024Мир

В Кремле оценили перспективы улучшения отношений России и США

Песков: отношения России и США находятся в низшей точке

Фото: wirestock / Freepik

На сегодняшний день отношения России и США находятся в низшей точке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Они [отношения двух стран], действительно, сейчас находятся исторически в низшей точке. Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких», — заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что США напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. «Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт», — добавил он, отметив, что это «ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны».

Ранее Дмитрий Песков усомнился в том, что у Дональда Трампа в случае избрания лидером США есть «волшебная палочка» для решения украинского конфликта в течение суток.

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      Варвара Кошечкина
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