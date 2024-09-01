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12:49, 1 сентября 2024Мир

Песков усомнился в предвыборных обещаниях Трампа

Песков: обещания Трампа решить украинский конфликт в течение суток сомнительны

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился в том, что у Дональда Трампа в случае избрания лидером США есть «волшебная палочка» для решения украинского конфликта в течение суток. Об этом он высказался в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — сказал Песков. При этом он отметил, что, если предположить, что следующий американский лидер во время инаугурационной речи заявит о том, что Соединенные Штаты выступают за мир и поэтому прекращают свою поддержку Киева, а также останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, «тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится».

Кроме того, Песков заявил, что будет сделано все для защиты интересов РФ. Он ответил на вопрос журналиста о возможном ответе России на действия Запада, в том числе и на реакцию на действия Вооруженных сил Украины в Курской области. Представитель Кремля подчеркнул, что потенциал российской экономики оказался выше ожидаемого.

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      Екатерина Подвигина
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