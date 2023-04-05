В Ульяновске отменили концерт Дианы Арбениной

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» отменили в Ульяновске

Концерт российской певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» отменили в Ульяновске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора дворца спорта «Волга-Спорт-Арена» Алексея Игонина.

Отмечается, что концерт должен был состояться 15 апреля. «В эту дату на этой площадке он не состоится, так как у нас накануне, за день до даты, которую запрашивал организатор, будет большое областное мероприятие. Мы физически не сможем принять два таких крупных мероприятия», — заявил Игонин.