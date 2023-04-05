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10:35, 5 апреля 2023Культура

Концерт Дианы Арбениной отменили в Чебоксарах

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» отменили в Чебоксарах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Концерт российской певицы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» отменили в Чебоксарах. Об этом сообщил мэр города Денис Спирин в своем Telegram-канале.

Один из жителей города поинтересовался у главы администрации, будет ли проведено выступление исполнительницы, ранее выражавшей критику специальной военной операции (СВО) на Украине. Спирин заявил, что концерт не состоится, а также добавил, что информация об отмене выступления уже направлена организаторам мероприятия.

«Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля в Ледовом дворце "Чебоксары Арена", отменяется. Соответствующее уведомление направлено организатору концерта», — написал мэр города Чебоксары.

Ранее глава департамента культуры Новосибирска Анна Терешкова заявила, что власти города не планируют отменять концерт эстрадного певца Филиппа Киркорова после акции протеста местных жителей.

В конце марта совет отцов Новосибирской области потребовал отменить концерт группы «Сплин», лидер которой, по их словам, не поддерживает действия российских военнослужащих.

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Анастасия Астахова
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