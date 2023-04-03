Власти Новосибирска отреагировали на призыв жителей отменить концерт Киркорова

Власти Новосибирска заявили, что не планируют отменять концерт Киркорова после протестов

Глава департамента культуры Новосибирска Анна Терешкова заявила, что власти города не планируют отменять концерт эстрадного певца Филиппа Киркорова после акции протеста местных жителей. Об этом она сообщила в разговоре с Telegram-каналом «Подъем».

По словам политического деятеля, официальных жалоб на артиста, ранее обвиненного местными жителями в «пропаганде сатанизма», в мэрию города не поступало.

«Мы этим вопросом не занимаемся, у меня никаких официальных писем и документов нет. С нашей стороны реакции быть не может, это общественная инициатива, каждый имеет право на свою точку зрения. У нас никаких вводных по поводу как бы прекрасного исполнителя нет», — отметила Терешкова.

Утром 3 апреля около 20 жителей Новосибирска собрались в городском парке с требованием отменить концерт Киркорова, запланированный на 5 апреля. Активисты растянули плакаты с призывом сохранить традиционные ценности и суверенитет России, а также обвинили исполнителя в «пропаганде сатанизма и содомии» и выразили необходимость «спасти его душу».

Ранее Киркоров выиграл суд с православными активистами из движения «Мирный воин», которые хотели привлечь к ответственности эстрадного исполнителя из-за его концертного номера с танцем на декорации в форме креста.