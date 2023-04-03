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15:27, 3 апреля 2023Культура

Власти Новосибирска отреагировали на призыв жителей отменить концерт Киркорова

Власти Новосибирска заявили, что не планируют отменять концерт Киркорова после протестов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава департамента культуры Новосибирска Анна Терешкова заявила, что власти города не планируют отменять концерт эстрадного певца Филиппа Киркорова после акции протеста местных жителей. Об этом она сообщила в разговоре с Telegram-каналом «Подъем».

По словам политического деятеля, официальных жалоб на артиста, ранее обвиненного местными жителями в «пропаганде сатанизма», в мэрию города не поступало.

«Мы этим вопросом не занимаемся, у меня никаких официальных писем и документов нет. С нашей стороны реакции быть не может, это общественная инициатива, каждый имеет право на свою точку зрения. У нас никаких вводных по поводу как бы прекрасного исполнителя нет», — отметила Терешкова.

Утром 3 апреля около 20 жителей Новосибирска собрались в городском парке с требованием отменить концерт Киркорова, запланированный на 5 апреля. Активисты растянули плакаты с призывом сохранить традиционные ценности и суверенитет России, а также обвинили исполнителя в «пропаганде сатанизма и содомии» и выразили необходимость «спасти его душу».

Ранее Киркоров выиграл суд с православными активистами из движения «Мирный воин», которые хотели привлечь к ответственности эстрадного исполнителя из-за его концертного номера с танцем на декорации в форме креста.

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Анастасия Астахова
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