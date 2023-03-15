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19:47, 15 марта 2023Культура

Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов

Mash: российский поп-певец Филипп Киркоров выиграл суд с православными активистами

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский поп-певец Филипп Киркоров выиграл суд с православными активистами из движения «Мирный воин». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Известно, что представители организации хотели привлечь к ответственности эстрадного исполнителя из-за его концертного номера с танцем на декорации в форме креста. Истцы требовали у Киркорова один миллион рублей. Позже свои первоначальные условия они снизили до извинений и одного символического рубля.

Отмечается, что в мае 2022 года поп-певец выступал в Кремлевском дворце. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» он забрался на распятие, чем, якобы, допустил оскорбление чувств верующих. Адвокаты Киркорова на заседаниях объясняли, что песня посвящена умершей матери артиста, а дома у него есть иконы из Афона и личная часовня.

В феврале текущего года сообщалось, что Киркоров вновь получил иск на один миллион рублей из-за танца на кресте в рамках своего юбилейного тура. Православные активисты и руководитель проекта «Мирный воин» Михаил Феодориди подали в суд на музыканта из-за оскорбления чувств верующих.

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Сергей Равин
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