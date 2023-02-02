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12:19, 2 февраля 2023Культура

Филипп Киркоров вновь получил иск на миллион рублей из-за танца на кресте

Киркоров получил иск от православных активистов на миллион рублей из-за танца на кресте

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский исполнитель Филипп Киркоров вновь получил иск на один миллион рублей из-за танца на кресте в рамках своего юбилейного тура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, православные активисты и руководитель проекта «Мирный воин» Михаил Феодориди подали в суд на артиста из-за оскорбления чувств верующих. О том, будет ли возбуждено уголовное дело, неизвестно.

«Подобные иски лишь подтверждают тот факт, что Филипп Бедросович очень популярная личность, а его творчество оказывает настолько сильное влияние, что не оставляет равнодушным никого. Отсюда и все эти жалкие попытки ввести запрет на его творчество в некоторых странах, иски от якобы неравнодушных поклонников и прочее и прочее», — рассказал адвокат исполнителя Александр Добровинский в беседе с «Лентой.ру».

В мае 2022 года активисты уже направляли заявления в московский СК, однако тогда в возбуждении дела было отказано. В декабре Киркорова вновь захотели привлечь к ответственности из-за танца на кресте.

Ранее певец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и назвал его зайкой.

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Анастасия Астахова
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