Филипп Киркоров вновь получил иск на миллион рублей из-за танца на кресте

Киркоров получил иск от православных активистов на миллион рублей из-за танца на кресте

Российский исполнитель Филипп Киркоров вновь получил иск на один миллион рублей из-за танца на кресте в рамках своего юбилейного тура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, православные активисты и руководитель проекта «Мирный воин» Михаил Феодориди подали в суд на артиста из-за оскорбления чувств верующих. О том, будет ли возбуждено уголовное дело, неизвестно.

«Подобные иски лишь подтверждают тот факт, что Филипп Бедросович очень популярная личность, а его творчество оказывает настолько сильное влияние, что не оставляет равнодушным никого. Отсюда и все эти жалкие попытки ввести запрет на его творчество в некоторых странах, иски от якобы неравнодушных поклонников и прочее и прочее», — рассказал адвокат исполнителя Александр Добровинский в беседе с «Лентой.ру».

В мае 2022 года активисты уже направляли заявления в московский СК, однако тогда в возбуждении дела было отказано. В декабре Киркорова вновь захотели привлечь к ответственности из-за танца на кресте.

Ранее певец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и назвал его зайкой.