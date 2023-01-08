Киркоров обратился к Зеленскому и назвал его зайкой

Певец Киркоров обратился к президенту Украины Зеленскому и назвал его зайкой

Российский певец Филипп Киркоров на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) прокомментировал попадание в украинский санкционный список, направленный против российских артистов и общественных деятелей, и лично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его зайкой.

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», — написал исполнитель.

Ранее пользователи YouTube заметили подзатыльник, который нанес российский певец Филипп Киркоров будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кадр был заснят в 2009 году в клипе на песню «Просто подари». После слов «вызову весь мир на войну» украинский комик получает несильный удар по затылку от музыканта.

7 января президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении более сотни российских и украинских деятелей культуры. Указ предусматривает блокировку личных активов, а также тех активов, которыми возможно было воспользоваться через третьих лиц.

О решении украинских властей будут проинформированы компетентные органы Европейского союза, США и других государств, говорится в документе. Киев планирует поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер против указанных лиц.

В перечень внесены Леонид Якубович, Жанна Бадоева, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Василий Вакуленко (Баста), Валерий Кипелов, Анита Цой, Лолита Милявская, Анна Семенович, Никита Михалков. Кроме артистов под санкции попали журналисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, а также политологи Тимофей Бордачев, Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин.