В старом клипе Киркорова обнаружили «пророческий» подзатыльник Зеленскому
Пользователи YouTube заметили «пророческий» подзатыльник Зеленскому от Киркорова
Пользователи YouTube заметили подзатыльник, который нанес российский певец Филипп Киркоров будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Пророческий» кадр был заснят в 2009 году в клипе на песню «Просто подари». После слов «вызову весь мир на войну» украинский комик получает несильный удар по затылку от музыканта.
В частности, Ренат Хадарцев задался шутливым вопросом, знал ли Киркоров, что бьет президента Украины? Пользователь Шкурик раскритиковал Киркорова, отметив, что «надо было бить сильнее».
Адилет Омуров счел подзатыльник «смачным». А lvan порассуждал, что «лучше бы президент Украины остался таким же человеком, как в клипе».