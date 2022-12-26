Филиппа Киркорова захотели привлечь к ответственности из-за танца на кресте

Филиппа Киркорова захотели привлечь к ответственности из-за номера с танцем на кресте

Российского эстрадного певца Филиппа Киркорова захотели привлечь к ответственности из-за концертного номера с танцем на кресте. Об этом сообщил адвокат исполнителя Александр Добровинский в разговоре с «Лентой.ру».

«Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть, или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста. Во-вторых, Филипп Бедросович Киркоров считает, что искусство не должно зависеть от политики, оно должно объединять людей», — рассказал юрист, добавив, что певец доказал отношение к России, продолжив вести концертную деятельность на территории государства, в отличие от многих других артистов.

«Такая позиция некоторым злопыхателям не нравится, отсюда и беспочвенные обвинения в "восхождении на Голголфу" и прочие инсинуации в сторону моего клиента и друга», — отметил Добровинский.

Адвокат исполнителя подчеркнул, что все обвинения в адрес его клиента носят заказной характер и финансируются компаниями, расположенными где-то в странах, закрывших въезд Филиппу «из-за страха перед его творчеством».

Ранее отец Киркорова назвал Горбачева предателем и пожелал России победы в СВО.