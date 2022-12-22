Отец Киркорова назвал Горбачева предателем и пожелал России победы в СВО

Бедрос Киркоров назвал Михаила Горбачева предателем и пожелал России победы в СВО

Народный артист России певец Бедрос Киркоров раскрыл свое отношение к специальной военной операции на Украине и бывшим главам СССР Иосифу Сталину и Михаилу Горбачеву. Его слова передает News.ru.

Исполнитель назвал Россию Божьим государством и выразил поддержку участникам специальной военной операции на Украине, пожелав им победы. «Вы пойдите в церковь российскую, вы почувствуете запах горящих свечей и запах русского православия. Именно с Богом Россия побеждала всегда. Победим и в этот раз!» — заявил отец исполнителя Филиппа Киркорова. Певец отметил, что сейчас все проживают сложные времена. Вместе с тем он заявил, что Россия не ослабла, поскольку у страны есть герои, которые защищают свою Родину.

Рассуждая о внешней политике, Киркоров отметил заслуги Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне и раскритиковал Михаила Горбачева. По словам артиста, «после смерти Сталина нашлись предатели в руководстве нашей страны», из-за которых «России снова приходится взяться за оружие».

«Самый большой предатель — тот, кто разломал Берлинскую стену, а потом получил Нобелевскую премию мира. Вы знаете. Я не хочу даже называть это имя. Из-за него сейчас мы окружены НАТО, а близкие России народы встали против России!» — высказался певец.