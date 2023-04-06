Генпрокуратуру попросили проверить Арбенину на дискредитацию ВС России

Генпрокуратуру попросили проверить Диану Арбенину по статье о дискредитации ВС России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить российскую певицу и лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, предоставленном изданию, говорится, что еще в 2014 году артистка выступала в Киеве после присоединения Крыма к России. Тогда со сцены исполнительница попросила прощения у местных жителей за российских коллег и выразила единство с украинским народом.

В сообщении также упоминается концерт певицы и ее группы в апреле прошлого года в Челябинске. Тогда Арбенина выступила с критикой действий российских военнослужащих на Украине. Бородин добавил, что все это время артистка гастролировала по стране, и задался вопросом, на что исполнительница тратит деньги, полученные с концертов.

«Учитывая публичность высказываний Арбениной Д.С., считаем, что в действиях последней содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что концертный тур Арбениной находится под угрозой полной отмены из-за высказывавшейся ею критики СВО.

5 апреля суд оштрафовал народного артиста России Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Российской армии.