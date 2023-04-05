Назарова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России

Суд в Москве оштрафовал народного артиста РФ Назарова за дискредитацию российской армии

Тверской суд Москвы оштрафовал народного артиста России Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы от 05 апреля 2023 года Назаров Дмитрий Юрьевич был признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации"). Виновному назначен административный штраф в размере пятидесяти тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В конце марта в отношении покинувшего страну Назарова зарегистрировали административное дело за дискредитацию армии России.

В середине января стало известно, что худрук и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра Назарова и его супруги. Это произошло после публичных заявлений актера, выступившего против проведения спецоперации на Украине.

Ранее артист рассказал о поступающих ему предложениях проспонсировать Вооруженные силы Украины.