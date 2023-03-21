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20:41, 21 марта 2023Силовые структуры

На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии России

На актера Дмитрия Назарова, уволенного из МХТ, составили протокол о дискредитации армии РФ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Тверской районный суд зарегистрировал административное дело в отношении актера Дмитрия Назарова за дискредитацию армии России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Актера обвинили по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП РФ. Подробности дела не сообщаются, дата его рассмотрения еще не назначена.

13 января стало известно, что художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра народного артиста России Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Это произошло после публичных заявлений актера, выступившего против проведения спецоперации на Украине. Супруги покинули Россию.

Ранее сообщалось, что члена правления «Мемориала» отпустили под подписку по делу о дискредитации ВС РФ.

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Илона Палей
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