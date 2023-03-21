Члена правления «Мемориала» Орлова отпустили под подписку о невыезде

Члена правления «Мемориала» Орлова отпустили под подписку по делу о дискредитации ВС РФ

Члена правления общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и запрещено судом) Олега Орлова отпустили из Следственного комитета России под подписку о невыезде. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает ТАСС.

Орлова обвиняют по части 1 статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») УК РФ. По данным издания, уголовное дело было возбуждено после того, как Орлов сделал на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) репост своей статьи, которую 14 ноября 2022 года опубликовал во французском издании Mediapart. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что у сотрудников «Мемориала» в Москве прошли обыски.