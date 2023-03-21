Стало известно об обысках у сотрудников «Мемориала» в Москве

В Москве сотрудники полиции пришли с обысками к сотрудникам «Мемориала»

Сотрудники полиции пришли с обысками к сотрудникам общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и ликвидировано) в Москве, пишет РБК.

Как позже стало известно, обыски проходят по делу о «реабилитации нацизма». «По множеству адресов сотрудников «Мемориала» в Москве пришли с обыском. Вызваны адвокаты», — говорится в сообщении организации.

Обыски, в том числе, начали у председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя Никиты Петрова, председателя правления Яна Рачинского.

В середине января сообщалось, что СКР проверял председателя «Мемориала» Рачинского по статье о реабилитации нацизма. Тогда утверждалось, что поводом для проверки стала публикация Рачинского двухгодичной давности в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В своем посте он критически высказался по вопросу об ответственности за начало Второй мировой войны. По мнению Рачинского, вина лежит как на Адольфе Гитлере, так и на Иосифе Сталине.

Позднее сам председатель правления «Мемориала» эти данные опроверг.