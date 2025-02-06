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16:10, 6 февраля 2025Культура

У легендарного рок-музыканта отказали ноги

Жена Оззи Осборна сообщила, что рокер больше не может ходить
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Жена рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон сообщила, что певец больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Об этом она рассказала в интервью газете The Sun.

По словам Шэрон, концерт группы Black Sabbath, назначенный на июль 2025 года, станет финальным в карьере Осборна из-за состояния его здоровья. Супруга артиста добавила, что сам он счастлив вернуться на сцену.

«Состояние при болезни Паркинсона невозможно стабилизировать. Но голос Оззи так же хорош, как раньше», — сообщила Шэрон.

76-летний Осборн также прокомментировал свое состояние: «Я дожил до 2025 года. Я не могу ходить, но я все еще жив, несмотря на все мои жалобы. Я оглядываюсь на свою жизнь и понимаю, что многие люди не успели сделать и половины того, что успел я».

Ранее стало известно, что культовая британская рок-группа Black Sabbath выступит в оригинальном составе впервые за 20 лет, чтобы дать концерт в Бирмингеме — городе, в котором коллектив был основан.

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