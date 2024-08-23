RUV: в Исландии началось извержение вулкана Сундхнукур, эвакуирован район

В Исландии началось извержение вулкана Сундхнукур у города Гриндавик. Объявлена эвакуация близлежащего района, сообщила телерадиокомпания RUV со ссылкой на представителя пожарной службы Гриндавика Эйнара Свена Йонссона.

В публикации уточняется, что чрезвычайное положение было объявлено после 21:00 (0:00 по Московскому времени). По словам Йонссона, эвакуацию района почти завершили. Точное число людей, подлежащих перемещению, не называется.

«Прямо сейчас не похоже, что Гриндавик в опасности, но мы не может утверждать что-либо, пока ситуация не начнет стабилизироваться», — заявил представитель метеорологической службы Исландии Бенедикт Офейгссон.