В Европе началось извержение вулкана

На юго-западе Исландии вулкан начал извергаться второй раз за год

На юго-западе Исландии на полуострове Рейкьянес во второй раз в этом году начал извергаться вулкан. Об этом сообщает телекомпания RUV.

Извержение началось на полуострове в среду, 8 февраля, около шести часов утра. Отмечается, что разлом длиной около трех километров проходит от южной части вулкана Сунднукура до восточного края Стора-Скогфелля.

RUV также опубликовала кадры, на которых видно разливы лавы. Также по фотографиям видно, что извержение издалека могут наблюдать жители страны, находящиеся в разных точках.

Ранее на юге Исландии ввели режим ЧС из-за извержения вулкана Фаградальсфьядль. Из-за пробуждения вулкана тогда эвакуировали жителей города Гриндавик. Эколог Олег Шибеев в связи с извержением вулкана предсказал Гриндавику судьбу древнеримского города Помпеи.