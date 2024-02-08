Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:23, 8 февраля 2024Среда обитания

В Европе началось извержение вулкана

На юго-западе Исландии вулкан начал извергаться второй раз за год

Фото: Iceland Civil Protection / Globallookpress.com

На юго-западе Исландии на полуострове Рейкьянес во второй раз в этом году начал извергаться вулкан. Об этом сообщает телекомпания RUV.

Извержение началось на полуострове в среду, 8 февраля, около шести часов утра. Отмечается, что разлом длиной около трех километров проходит от южной части вулкана Сунднукура до восточного края Стора-Скогфелля.

RUV также опубликовала кадры, на которых видно разливы лавы. Также по фотографиям видно, что извержение издалека могут наблюдать жители страны, находящиеся в разных точках.

Ранее на юге Исландии ввели режим ЧС из-за извержения вулкана Фаградальсфьядль. Из-за пробуждения вулкана тогда эвакуировали жителей города Гриндавик. Эколог Олег Шибеев в связи с извержением вулкана предсказал Гриндавику судьбу древнеримского города Помпеи.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

      Аргентина не подтвердила планы передать Украине российские вертолеты

      На Украине главу Верховного суда Крыма обвинили в госизмене

      Генерал ВСУ Сырский побывал под Бахмутом

      В Оренбурге с воинскими почестями простились с экипажем сбитого ВСУ Ил-76

      На Украине отвергли связь блокпостов в Киеве с поиском ДРГ

      Поймана самая большая золотая рыбка в мире

      Названо условие зарождения жизни на планетах

      Раскрыт многомиллионный заработок Михалкова со спектакля в Красноярске

      На Украине признали сложности с определением российских атак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше