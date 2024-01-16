Европейскому городу предрекли судьбу древнеримских Помпей

Эколог Шибеев: город в Исландии рискует повторить судьбу древнеримских Помпей

Город Гриндавик в Исландии рискует повторить судьбу древнеримских Помпей после извержения вулкана Фаградальсфьядль, которое началось 14 января. Природную катастрофу европейскому населенному пункту предрек эколог Олег Шибеев в беседе с aif.ru.

Эксперт описал происходящее в Исландии поговоркой «где тонко, там и рвется». «Нынешнее извержение, скорее всего, повторит предыдущее, которое было месяц назад, 18 декабря. А в середине февраля — начале марта произойдет новое, и оно случится уже в самом городе Гриндавик. Тогда про него придется забыть», — пояснил Шибеев.

По его словам, страна сейчас вступает в новую вулканическую эру — в недрах под островом накапливается магма, которая ищет пути по выходу на поверхность. От распространения вулканической активности пострадает и центральная часть страны, предполагает эколог. Шибеев предупредил, что этот процесс продлится несколько десятилетий и станет весьма болезненным для местного населения — в образовавшиеся разломы могут проваливаться дома и объекты инфраструктуры.

Кроме того, из-за вторжения магмы в океан может образоваться кислотное облако над прибрежной зоной — в опасности будет в том числе столица Рейкьявик. Специалист напомнил об извержении вулкана Лаки, которое произошло в Исландии в 1783 году. В результате пострадали 10 тысяч человек — они не выжили из-за кислотных последствий, а не из-за самого извержения.

Ранее на юге Исландии ввели режим ЧС из-за извержения вулкана Фаградальсфьядль. Перед пробуждением исполина в стране произошло землетрясение. После толчков вулкан начал извергаться, лава потекла в направлении города Гриндавик.