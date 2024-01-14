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22:15, 14 января 2024Среда обитания

На юге Исландии лава извергающегося вулкана накрыла город

Исландия ввела режим ЧС из-за извержения вулкана Фаградальсфьядль

Фото: Iceland Civil Protection / Reuters

На юге Исландии ввели режим ЧС из-за извержения вулкана Фаградальсфьядль. Об этом сообщает RUV.

Перед пробуждением исполина в стране произошло землетрясение. После толчков вулкан начал извергаться, лава потекла в направлении города Гриндавик.

Жителей оперативно эвакуировали. Заградительные сооружение смогли отвести основную часть потока магмы, однако вечером 14 января лава все же достигла окраин населенного пункта, уничтожено три дома. При этом, утверждает портал, владельцы одного из строений только построили дом и даже не успели в него заселиться.

Сейчас Гриндавик полностью отрезан от энерго- и теплоснабжения.

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      Марина Совина
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