В Камчатском крае началось извержение вулкана Ключевская сопка

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом в Telegram заявили в пресс-службе Камчатского филиала геофизической службы РАН.

«Свечение в вершинном кратере вулкана Ключевской, начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. В ночь на субботу, 12 апреля, он выбросил пепел на высоту 4 километра. Шлейф пепла протянулся на 90 километров.

Ранее жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки из-за землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 68 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда сейсмособытия составила 4,9.