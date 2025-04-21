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03:35, 21 апреля 2025Экономика

На Камчатке начал извергаться вулкан

В Камчатском крае началось извержение вулкана Ключевская сопка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетИзвержение вулканов на Камчатке

Фото: Alexandr Arkhipov / Globallookpress

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом в Telegram заявили в пресс-службе Камчатского филиала геофизической службы РАН.

«Свечение в вершинном кратере вулкана Ключевской, начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. В ночь на субботу, 12 апреля, он выбросил пепел на высоту 4 километра. Шлейф пепла протянулся на 90 километров.

Ранее жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки из-за землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 68 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда сейсмособытия составила 4,9.

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