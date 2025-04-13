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13:33, 13 апреля 2025Экономика

У Камчатки произошло землетрясение

Жители Камчатки ощутили подземные толчки из-за землетрясения в Тихом океане
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки из-за землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана. Об этом свидетельствуют данные Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 68 километров от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда сейсмособытия составила 4,9.

Ранее сообщалось, что на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. В ночь на субботу, 12 апреля, он выбросил пепел на высоту 4 километра. Шлейф пепла протянулся на 90 километров.

27 февраля у берегов Камчатки зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 6,1 и 5,2. В обоих случаях жители полуострова ощутили подземные толчки.

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