Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:36, 12 апреля 2025Экономика

На Камчатке начал извергаться вулкан

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Yosh Ginsu / Unsplash

На Камчатке вулкан Безымянный в ночь на субботу, 12 апреля, выбросил пепел на высоту 4 километра. Шлейф пепла протянулся на 90 километров, следует из сообщения, опубликованного в Telegram Института вулканологии и сейсмологи Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН).

В публикации также отмечается, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

По данным ТАСС, речь идет о начавшемся извержении. Ранее на протяжении нескольких месяцев активность вулкана постепенно нарастала.

До этого, в декабре 2024 года, 87 тысяч жителей Филиппин эвакуировали из-за извержения вулкана. Кроме того, в районе бедствия зарегистрировали несколько десятков землетрясений.

    Обсудить
    Последние новости

    Встреча Путина и спецпосланника Трампа в Петербурге продлилась более четырех часов. Что стало главной темой переговоров?

    Призывавшая помогать ВСУ журналистка обжаловала статус иноагента

    Трамп после обследования рассказал о советах от врачей

    Водителей предупредили о мошенничестве с шинами

    Портрет Обамы в Белом доме заменили на картину с покушением на Трампа

    Сотни россиян записались в волонтеры для переноски жаб через дорогу

    В Эквадоре высказались о недопуске россиян в страну

    На Камчатке начал извергаться вулкан

    Спецпосланник Трампа оценил запасы ископаемых на Украине словами «никто не знает»

    В США начали подавать дешевую китайскую икру с хот-догами и наггетсами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше