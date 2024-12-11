Тысячи жителей Филиппин эвакуировали из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана на Филиппинах эвакуированы 87 тысяч человек

На Филиппинах произошло кратковременное извержение вулкана. Опасная сейсмическая обстановка стала поводом для массовой эвакуации населения, пишет Philippine Star.

Вулкан Канлаон располагается на острове Негрос и является одним из 24 действующих вулканов в республике. Извержение началось в понедельник и продлилось всего четыре минуты. За это время, по подсчетам Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, Канлаон выбросил столб пепла высотой в три километра.

Поднявшееся облако направилось в сторону юго-запада, подвергнув опасности население окрестных деревень. Пеплом припорошило близлежащие населенные пункты — случись ливень, они окажутся похоронены под тяжестью вулканических отложений. В связи с этим власти организовали эвакуацию в радиусе шести километров, включая город Ла-Кастеллана. Она коснется 87 тысяч человек. Свыше шести тысяч жителей уже разместили в эвакуационных пунктах. Также ввиду извержения в стране были отменены по меньшей мере шесть внутренних авиарейсов и один, направлявшийся в Сингапур.

По мнению сейсмологов, в стране сохраняется угроза повторных извержений — только в среду, 11 декабря, в районе бедствия зафиксировано несколько десятков землетрясений. Извержению присвоен третий уровень тревоги.

В июле у побережья Филиппин случилось мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,1, а эпицентр оказался в 148 километрах к юго-востоку от города Замбоанга с населением около 500 тысяч человек.