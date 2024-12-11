Тысячи жителей Филиппин эвакуировали из-за извержения вулкана

На Филиппинах произошло кратковременное извержение вулкана. Опасная сейсмическая обстановка стала поводом для массовой эвакуации населения, пишет Philippine Star.
Вулкан Канлаон располагается на острове Негрос и является одним из 24 действующих вулканов в республике. Извержение началось в понедельник и продлилось всего четыре минуты. За это время, по подсчетам Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, Канлаон выбросил столб пепла высотой в три километра.
Поднявшееся облако направилось в сторону юго-запада, подвергнув опасности население окрестных деревень. Пеплом припорошило близлежащие населенные пункты — случись ливень, они окажутся похоронены под тяжестью вулканических отложений. В связи с этим власти организовали эвакуацию в радиусе шести километров, включая город Ла-Кастеллана. Она коснется 87 тысяч человек. Свыше шести тысяч жителей уже разместили в эвакуационных пунктах. Также ввиду извержения в стране были отменены по меньшей мере шесть внутренних авиарейсов и один, направлявшийся в Сингапур.
По мнению сейсмологов, в стране сохраняется угроза повторных извержений — только в среду, 11 декабря, в районе бедствия зафиксировано несколько десятков землетрясений. Извержению присвоен третий уровень тревоги.
В июле у побережья Филиппин случилось мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,1, а эпицентр оказался в 148 километрах к юго-востоку от города Замбоанга с населением около 500 тысяч человек.