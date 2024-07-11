На Филиппинах произошло мощное землетрясение

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,1

У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксировали в 5 часов утра четверга, 11 июля, по московскому времени. Их магнитуда составила 7,1. Эпицентр землетрясения находился в 148 километрах к юго-востоку от города Замбоанга на острове Минданао с населением около 500 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 621 километр. Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент отсутствует.

Ранее в июле стало известно, что в турецкой провинции Мугла в районе города Датча с населением около 22 тысяч человек зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Очаг подземных толчков располагался на глубине 6,97 километра.