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20:05, 7 июля 2024Мир

В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1

Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

В провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщается на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны.

Согласно данным ведомства, толчки зафиксировали в районе города Датча в 16:55 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 6,97 километра.

Ранее, 25 июня, землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западе Турции. По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр природного явления находился в 45 километрах к юго-западу от города Балыкесир с населением 238 тысяч жителей.

Помимо этого, 22 июня подземные толчки ощутили в турецкой провинции Малатья. Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Очаг залегал на глубине 10,96 километра.

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      Константин Лысяков
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