В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на вторник, 25 июня. По данным центра, эпицентр находился в 45 километрах к юго-западу от города Балыкесир с населением 238 тысяч жителей. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Перед этим в Турции зафиксировали землетрясение 22 июня. Его магнитуда составила 4,0. Подземные толчки произошли в провинции Малатья на востоке страны.

Ранее стало известно, что бюджет Турции на фоне последствий землетрясений и высоких предвыборных расходов приближается к дефициту, который может составить 6,4 процента ВВП.