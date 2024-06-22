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22:21, 22 июня 2024Мир

В Турции зафиксировали землетрясение

AFAD: в турецкой провинции Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Unsplash

В турецкой провинции Малатья на востоке страны зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Как уточняет ведомство, подземные толчки зарегистрированы в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с московским). Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра.

Ранее сообщалось, что бюджет Турции на фоне последствий землетрясений и щедрых предвыборных расходов находится на пути к дефициту, который оценивается в 6,4 процента ВВП.

В Грузии в воскресенье, 16 июня, произошло четыре землетрясения. Их эпицентры находились в регионе Рача-Лечхуми.

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      Юлия Мискевич
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