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12:35, 27 февраля 2025Экономика

Два мощных землетрясения произошли у берегов Камчатки

У берегов Камчатки произошли два землетрясения магнитудой 6,1 и 5,2
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

У берегов Камчатки зафиксировали два мощных землетрясения. О сейсмособытиях сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

Магнитуда первого землетрясения составила 6,1. Очаг пролегал на глубине 54 километра. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 94 километрах северо-западнее села Никольского Алеутского округа. Жители населенного пункта ощутили подземные толчки силой до пяти баллов. Их также почувствовали в поселке Усть-Камчатск и в селе Крутоберегово Усть-Камчатского округа — здесь мощность составила три-четыре балла.

Магнитуда второго сейсмособытия достигла 5,2. Очаг пролегал на глубине 64 километра. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 95 километрах северо-западнее села Никольского Алеутского округа. Предполагается, что толчки силой до трех баллов почувствовали в поселке Усть-Камчатск.

Уточняется, что ни в одном из двух случаев не объявлялась угроза цунами.

Ранее в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,8. В эпицентре интенсивность сейсмособытия достигала 5 баллов.

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