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20:00, 26 февраля 2025Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,8
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Новосибирской области произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН.

Сейсмособытие произошло в Мошковском районе, недалеко от поселка Каменка. Жители ощутили подземные толчки магнитудой 3,8. В эпицентре интенсивность землетрясения достигала 5 баллов, отметили в геофизической службе. Информация о пострадавших или инфраструктурных разрушениях не уточняется.

В прошлый вторник, 18 февраля, землетрясение произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Магнитуда сейсмособытия составила 3.

Землетрясение произошло в 4,3 километра южнее села Бельтир. Зона сейсмособытия составила 50 километров, в нее попали девять населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Новый Бельтир, Мухор-Тархата. Никто из местных жителей не пострадал.

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