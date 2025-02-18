В российском регионе произошло землетрясение

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3

В Кош-Агачском районе Республики Алтай зафиксировали землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 3, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о подземных толчках поступило в 13:05 вторника (8:05 мск), 18 февраля. Землетрясение произошло в 4,3 километра южнее села Бельтир. Зона сейсмособытия составила 50 километров, в нее попали девять населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Новый Бельтир, Мухор-Тархата.

По данным ведомства, местные жители не ощутили толчки. Во время землетрясения никто не пострадал.

Отмечается, что землетрясение стало вторым для Алтая за последнее время. До этого его зафиксировали 15 февраля. Сообщалось об ощутимых толчках и небольших повреждениях.

Ранее землетрясение произошло в Полтавской области на Украине. Магнитуда составила 3,1.