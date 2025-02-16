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12:55, 16 февраля 2025Экономика

В Полтавской области на Украине произошло второе за месяц землетрясение

В Полтавской области на Украине произошло землетрясение магнитудой 3,1
Виктория Клабукова

Фото: Furchin / Getty Images

На Украине произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в Полтавской области — для региона это второе за месяц сейсмособытие, сообщает главный центр специального контроля республики.

Землетрясение наблюдалось в районе села Браилки Полтавского района. Источник, по данным ведомства, залегает на глубине двух километров. Сила колебаний составила 3,1 — землетрясения такой магнитуды относятся к неощутимым. Предыдущее землетрясение Полтавская область пережила 1 февраля, тогда магнитуда подземных толчков равнялась 3,67, а очаг залегал на глубине трех километров.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло в республике Алтай. В регионе на фоне изменившейся сейсмообстановки был введен режим повышенной готовности. Часть образовательных учреждений перевели на дистанционное обучение, были отменены массовые мероприятия.

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