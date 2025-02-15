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15:11, 15 февраля 2025Россия

Часть школ в российском регионе перевели на дистанционное обучение из-за землетрясения

Часть школ на Алтае перевели на дистанционное обучение из-за землетрясения
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Часть образовательных учреждений в российском регионе перевели на дистанционное обучение из-за землетрясения. Об этом сообщил глава Кош-Агачского района Серикжан Кыдырбаев в своем Telegram-канале.

Так, в указанном районе Республики Алтай, где был зафиксирован эпицентр подземных толчков, в настоящее время созданы комиссии, которые оценивают сложившуюся ситуацию на местах. Кроме того, проводится работа по организации подвоза воды в пострадавшие поселения, отметил Кыдырбаев.

При этом школы в Кош-Агачском районе перешли на удаленное обучение. «Образовательные учреждения переведены на дистанционный формат обучения до полного обследования всех социальных объектов. В районе отменены все массовые мероприятия. Наш район находится в сейсмоактивной зоне, и землетрясения здесь происходят достаточно часто, хотя их интенсивность, как правило, невелика», — указал автор поста.

Землетрясение силой 6,4 магнитуды в эпицентре произошло около пяти часов утра по московскому времени. Уточнялось, что на территории Алтайского края жители ощущали толчки по восточной части региона.

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