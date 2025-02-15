Стало известно о последствиях землетрясения в российском регионе

В Республике Алтай после землетрясения введен режим повышенной готовности

Глава Республики Алтай Андрей Турчак ввел в регионе режим повышенной готовности после землетрясения. По его словам, в двух районах отменены занятия в школах и массовые мероприятия, пострадавших в результате происшествия нет.

Говоря о последствиях землетрясения, руководитель региона сообщил, что в четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Там проведут обследования скважин, при необходимости будет организована доставка питьевой воды. Также, по его словам, во всех районах республики и ее столице Горно-Алтайске сейчас осматриваются социально значимые объекты — зафиксированные пока повреждения являются незначительными, «не связанными с конструктивом зданий».

«До конца дня муниципалитеты должны завершить осмотр объектов и предоставить полную информацию в оперативный штаб», — написал Турчак в своем Telegram-канале. Публикующиеся в соцсетях сообщения о разрушениях он назвал не соответствующими действительности.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили о повреждениях штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень Онгудайского района и кратковременном отключении электроэнергии в части села Кош-Агач.

Землетрясение силой в 6,4 магнитуды в эпицентре произошло около пяти часов утра по московскому времени. Уточнялось, что на территории региона жителями ощущались толчки по восточной части края.