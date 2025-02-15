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07:41, 15 февраля 2025Экономика

На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на границе России и Монголии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Muhammad Fauzy / Globallookpress

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на границе России и Монголии. Об этом сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Как указывается, подземный толчок был зафиксирован в 01:48 по времени UTC (04:48 мск) в 26 километрах к юго-западу от села Республики Алтай Кош-Агач с населением 5700 человек. Уточняется, что очаг залегал на глубине одного километра. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Позже поступила информация, что в Республике Алтай произошло землетрясение силой в 6,4 магнитуды в эпицентре. В главке МЧС по региону уточнили, что На территории региона жителями ощущались толчки по восточной части края.

Помимо этого, подземные толчки интенсивностью до 3 баллов почувствовали жители Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Сведений о пострадавших и разрушениях также не поступало.

Накануне сообщалось, что в районе Аляски зафиксировали сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8. Эпицентр сейсмологического события находился в 154 километрах к югу-западу от города Акхиок.

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