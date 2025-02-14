В районе Аляски произошло мощное землетрясение

В районе Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8

В районе Аляски зафиксировали мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные геологической службы Соединенных Штатов (USGS).

Подземные толчки произошли в последние минуты 13 февраля по местному времени (2:59 по мск). Эпицентр сейсмологического события находился в 154 километрах к югу-западу от города Акхиок, который располагается на острове Кадьяк. Очаг пролегал на глубине 9,1 километра.

Эксперты не обнаружили угрозу цунами. Информации о разрушениях и пострадавших не было.

Ранее стало известно о землетрясении у побережья Южных Курил. Оно произошло 14 февраля, магнитуда составила 4,9.