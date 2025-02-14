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07:31, 14 февраля 2025Экономика

В России произошло землетрясение

У побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
Александра Качан (Редактор)

Фото: Muhammad Fauzy / Globallookpress

У побережья Южных Курил зафиксировали землетрясение. Магнитуда сейсмологического явления составила 4,9, передает РИА Новости со ссылкой на данные сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Подземные толчки произошли в пятницу, 14 февраля, в 12:32 по местному времени 4:32 по московскому времени. Эпицентр находился в Тихом океане в 197 километрах к юго-западу необитаемого курильского острова Симушир. Очаг залегал на глубине 62 километров.

Сейсмологи не получили информации о том, что местные жители почувствовали толчки. Они предупреждают, что на фоне землетрясения может возникнуть цунами.

Ранее в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,2. Жители курортного города ощутили толчки, особенно те, кто в момент сейсмологического события находился на верхних этажах зданий.

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